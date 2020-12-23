لمواجهة الموجة الثانية.. 14 مستشفى لعزل مصابي كورونا بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حددت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المستشفيات التي يجرى العمل فيها بشأن حالات عزل مصابي فيروس كورونا المستجد، استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، نظرًا لتزايد أعداد المصابين بشكل كبير.

وتبين أن المستشفيات التي جرى تحديدها هم كفر الشيخ العام، وحميات كفر الشيخ، والصدر، والعبور للتأمين الصحي، والحامول المركزي، وحميات دسوق، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، وسيدي غازي المركزي، وفوه للتأمين الصحي، وفوه المركزي، وقلين المركزي، ومطوبس المركزي، وحميات مطوبس.

وكانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، سجلت اليوم الأربعاء، إصابة 14 شخصًا بفيروس كورونا، وذلك وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.