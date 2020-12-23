ترودو يعلن تمديد حظر دخول الطائرات القادمة من بريطانيا إلى كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - مونتريال - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الأربعاء تمديد حظر دخول الرحلات الجوية الخاصة والتجارية القادمة من بريطانيا حتى 6 من يناير المقبل، لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار.

وقال ترودو للصحفيين، إنه تم إعلان تجميد مؤقت مبدئي لكل الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا إلى كندا يوم الأحد بعد اجتماع مجموعة الاستجابة التابعة للحكومة لبحث سلالة كورونا الجديدة التى تم اكتشافها فى بريطانيا.

وأضاف ترودو إن المسؤولين الكنديين يعملون على الاتصال بكافة المسافرين الذين وصلوا إلى كندا من بريطانيا قبل سريان حظر الرحلات الجوية.

وأضاف أن كندا تشترط من كافة المسافرين الذين يصلون إليها تطبيق العزل الذاتي لمدة أسبوعين.