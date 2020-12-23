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منظمة الصحة العالميّة : إصابات "كورونا" الأسبوعيّة تسجّل أعلى مستوى منذ بدء الجائحة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، أن إصابات الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة ونصف الإصابات في الأمريكيتين.

 

وتظهر البيانات إستمرار إتجاه تزايد الإصابات خلال شهر ديسمبر مع بدء عمليات التلقيح في بعض البلدان.

 

وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6 بالمائة أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، وزادت الوفيات الجديدة 4 بالمائة أو حوالي 79 ألفا في نفس الفترة.

 

من جانب آخر، أظهر إحصاء لرويترز أن أوروبا أصبحت أول منطقة في العالم تتجاوز وفيات كورونا بها نصف مليون حالة، بينما تهدد سلالة جديدة من الفيروس أكتُشفت في بريطانيا إجراءات الحد من إنتشار الجائحة في المنطقة.

 


سكاي نيوز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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