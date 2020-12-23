البحرين تدعو للعمل على إحلال السلام في المنطقة

دعى مجلس الدفاع الأعلى في المملكةالبحرينية عقب جلسة ترأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إلى إلى حل النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية، والعمل على إحلال السلامفي المنطقة.
وأكد المجلس "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية"، معتبرا أن الحلول يجب أن تتوافق مع "المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار".
ودعا المجلس إلى العمل على إحلال السلاموالاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.
تأتي دعوة البحرين في خضم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الخليجية، حيث أعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع.
وأعلنت السعودية في بيان أمس الثلاثاء أن المملكة حريصة على وحدة الصف الخليجي، والتوصل لحلول ناجعة للخلافات بين
ومن المقرر أن يجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية في الخامس من يناير المقبل، وسوف يمثل حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤشرا على التقارب.
وكانت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، قد أعلنت في يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
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