الدوما الروسى يحظر التمويل الأجنبي للفعاليات العلنية العامة

تبنى مجلس النواب الروسي، اليوم الأربعاء، خلال جلسته العمومية في القراءة الثالثة، مشروع قانون قدمه النائب دميتري فياتكين، يحظر التمويل الأجنبي للفعاليات العلنية العامة.
وتحدد الوثيقة، نظام وإجراءات جمع الأموال لإعداد وعقد الفعاليات العامة، وإنفاق التبرعات المستلمة لهذا الغرض. على سبيل المثال، بات يتوجب على الطرف الذي ينظم الفعالية الجماهيرية، عند تقديمالمستندات وقبل بدء الفعالية، أن يشير إلى الحساب الذي يجب أن يتم تحويل الأموال إليه، وفقا لروسيا اليوم.
يحظر مشروع القانون تمويل الأحداث العامة، من قبل الدول الأجنبية والمنظمات والمواطنين والأشخاص عديمي الجنسية، وكذلك المنظمات غير الربحية، والأجانب الذين تقل أعمارهم
وأثناء وضع النسخة النهائية لمشروع القانون، تمت إضافة إلى هذه القائمة، المؤسسات الاجتماعية غير المسجلة والأفراد - الوكلاء الأجانب.
في القراءة الثانية، تم إدخال تعديلات على مشروع القانون، والتي بموجبها سيكون من الضروري الإبلاغ عن إنفاق الأموال المحصلة للفعالية، فقط إذا تجاوز عدد المشاركين فيها 500 شخص.
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