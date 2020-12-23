المغرب تسجل 2566 إصابة و56 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2566 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 423214 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 56 وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7086

حالة، وتسجيل 2970 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 385895.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3915740 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2

مارس الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.