اتفاقية لدعم التغذية لدى الأطفال والنساء في اليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لدعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في 7 محافظات يمنية، بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي. وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيستفيد من المشروع 437.179 فردا، حيث سيجري خلاله تهيئة وتجهيز وتأثيث المرافق الصحية بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وتشغيل المراكز التغذوية الاستقرارية والعيادات الطبية التغذوية الثابتة والفرق المتنقلة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والتدريب والتوعية والتثقيف، بهدف إنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة والأمهات المرضعات والحوامل، وتأمين الخدمات العلاجية لحالاتهم الصحية وتعزيزها في المحافظات المستهدفة.

وتأتي الاتفاقية في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.