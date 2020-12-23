وسيستفيد من المشروع 437.179 فردا، حيث سيجري خلاله تهيئة وتجهيز وتأثيث المرافق الصحية بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وتشغيل المراكز التغذوية الاستقرارية والعيادات الطبية التغذوية الثابتة والفرق المتنقلة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والتدريب والتوعية والتثقيف، بهدف إنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة والأمهات المرضعات والحوامل، وتأمين الخدمات العلاجية لحالاتهم الصحية وتعزيزها في المحافظات المستهدفة.
وتأتي الاتفاقية في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية لدعم التغذية لدى الأطفال والنساء في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.