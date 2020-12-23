الأمم المتحدة تنهي مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور

سيف اليزيد - وافق مجلس الأمن الدولي على إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المشتركة مع الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور السوداني عند انتهاء مدتها في 31 ديسمبر الجاري.

وتبنى المجلس الثلاثاء القرار 2559 الذي ينهي عمل «يوناميد» ويسلم مسؤولياتها في حفظ السلام والأمن في هذه المنطقة إلى الحكومة الانتقالية في السودان.

جاء إنهاء المهمة، التي تم نشرها منذ عام 2007 ووصل عدد أفرادها إلى 16 ألفا، بطلب من حكومة السودان وبتوصية من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء «حرص الحكومة الانتقالية على توفير الأمن والاستقرار لكل السودانيين في ولايات دارفور، وبصفة خاصة أولئك الذين هم في معسكرات النزوح، وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين».

وأضافت الوزارة أنها ستواصل «الجهود لمعالجة جذور المشكلة وترسيخ أسس المصالحات وإرساء دعائم العدالة الانتقالية وسيادة حكم القانون».

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