بالفيديو: لأول مرة … مشاهد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 10:10 مساءً - منذ 18 ثانية

عرضت قناة عراقية على تطبيق تلغرام لأول مرة مشاهد من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذي حدث في مطلع شهر كانون الثاني الماضي حيث استهدفت سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي بصواريخ أميركية من طائرة مسيرة، ليعلن البنتاغون لاحقا مسؤوليته عن اغتيالهما.

وتُظهر المشاهد، التي يرافقها تعليق صوتي لقناة ”شبكة الإعلام المقاوم“ التابعة لفصائل عراقية موالية لإيران، الطائرة التي كان وصل على متنها سليماني ورفيقه إلى مطار بغداد، والسيارات التي أقلتهما، ليتم تنفيذ العملية بعد 20 دقيقة.

ويصور الفيديو رجلين قال المعلق إنهما حسن مقاومة ومحمد الشيباني، اللذان كانا في استقبال قائد فيلق القدس ونائب رئيس الحشد الشعبي، وقُتلا معهما في العملية التي أعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عنها.