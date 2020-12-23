بوتين يتحدث عن بايدن: لا أتوقع أي تبدل في العلاقات مع أميركا في عهده

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 10:10 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2020 9:29 مساءً

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه لا يتوقع أي تبدل في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيتسلم منصبه الشهر المقبل.

وأعلن بوتين، خلال اجتماع مع مشرّعين ومسؤولين حكوميين بشأن تغيّر القيادة في الولايات المتحدة “إنّ الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لا أعتقد ذلك، سيكون كالمعتاد.”

يأتي ذلك فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، أن موسكو لا تتوقع “أي شيء جيد” من الرئيس الأميركي المقبل جو بايدن، معتبراً أن سياسته الخارجية ستكون موجهة بالخوف من روسيا.

وقال ريابكوف لوكالة “انترفاكس” الروسية للأنباء “لا نتوقع أي شيء جيّد، هذا واضح. سيكون غريباً توقع أمر جيّد من أشخاص بنى كثيرون منهم مسيرتهم المهنية على “روسيافوبيا” عبر صب الشر على بلدي”. ويأتي تصريح ريابكوف بعد توتر جديد بين البلدين حول هجوم إلكتروني هائل على الولايات المتحدة نُسب إلى موسكو.

وشهدت العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورا إلى أدنى مستوياته افي حقبة ما بعد الحرب الباردة عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها من أوكرانيا، وكان بايدن يشغل آنذاك منصب نائب الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعرب عن أمله في حل المشاكل الروسية الأميركية مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وقال بوتين في مؤتمره الصحافي التقليدي الذي يعقده في نهاية كل عام: “نأمل في حل كافة المشاكل المطروحة أو على الأقل جزء منها، في ظل الإدارة” الأميركية الجديدة. وانتظر الرئيس الروسي حتى الثلاثاء لتهنئة بايدن بفوزه بالرئاسة.

وقال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس بوتين هنأ الرئيس الأميركي المنتخب بايدن بانتصاره في الانتخابات، وذلك بعد فوز بايدن في تصويت المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا من سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة.