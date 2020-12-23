المتحدث باسم نتانياهو: المغرب سيفتتح تمثيليته في تل أبيب في غضون أسبوعين

بعد يوم من زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي للرباط، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المملكة المغربية سوف تفتتح ممثلية لها في إسرائيل في غضون أسبوعين.

وقال عوفير غندلمان، المتحدث باسم نتانياهو، في تغريدة له اليوم الأربعاء، أن المغرب سوف يفتح ممثلية له في إسرائيل في غضون أسبوعين، واصفا الخطوة بالخبر الجميل.

وجاء تصريح غندلمان تعليقا على عودة الوفد الإسرائيلي الذي زار المغرب ليومين، إلى تل أبيب صباح اليوم، وهو الوفد الذي ترأسه، رئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات، وحظي باستقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بحضور مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وآبي بيركوفيتش، مساعد الرئيس الأمريكي، الممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

وكان المغرب قد أعلن أنه يعتزم استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية، والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وتسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي، والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، وتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي، والتكنولوجي”، فيما أكد “العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن، سابقا، ولسنوات عديدة إلى غاية 2002”.