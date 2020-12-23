المجلس الوزاري العربي للسياحة يدعو لإعادة إطلاق الحركة الجوية وتنشيط السياحة العربية

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

دعا المجلس الوزاري العربي للسياحة الدول العربية لإعادة إطلاق الحركة الجوية وتنشيط السياحة بين الدول العربية وبين العالم، من خلال اتباع الإرشادات الدولية بما يتعلق بالتدابير الصحية للسفر التي أوصى بها فريق عمل مجلس "الإيكاو" والاسترشاد بالتدابير الصحية للسياحة التي نشرها مجلس السياحة العربية المبنية على توصيات منظمة الصحة العالمية.



وطالب المجلس الوزاري العربي للسياحة في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الثالثة والعشرين -التي استضافتها ورأستها مملكة البحرين "افتراضياً" اليوم- مجلس وزراء الصحة العرب لاعتماد إجراءات قياسية من قبله على غرار تلك التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي بحيث تكون الإجراءات الصحية المطلوبة للوقاية معتمدة بشكل كلي على مستوى التعرض لفيروس "كورونا المستجد" للقادمين من البلد المعني.

وحث المجلس على استخدام الفحص السريع "رابيد تيست" في المطارات قبل السفر، ولا يسافر إلا من يثبت خلوه من الفيروس في وقت السفر، مع وجود اختبار الـ"بي سي آر" قبل السفر ، وإعادة النظر باتجاه الاستغناء عن إجراءات الحجر الصحي لأنها لاتعطي قيمة مضافة للوقاية من الجائحة ، مع السعي لضرورة وجود تغطية تأمينية للمسافرين في سفرهم بما في ذلك الإصابة بفيروس "كورونا المستجد".

وقرر المجلس تبني عقد اجتماع مشترك للمكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية العربية للسياحة والصحة والنقل والمنظمة العربية للسياحة ومنظمة السياحة العالمية لاتخاذ ما يلزم لتحويل التوصيات إلى إجراءات يتم اتباعها على مستوى الوطن العربي .

وبشأن مقترح عقد مؤتمر وزاري سياحي عربي – صيني وإنشاء آلية للتعاون العربي – الصيني ، كلف المجلس الوزاري العربي للسياحة الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة ومنظمة السياحة العالمية والجانب الصيني لإعداد مسودة مذكرة تفاهم شاملة بين المجلس الوزاري العربي للسياحة ووزارة السياحة والثقافة في جمهورية الصين الشعبية في موعد غايته منتصف شهر مارس 2021، وذلك في ضوء مرئيات الدول في هذا الشأن وحسب الإجراءات النظامية المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة، وعرض مسودة مذكرة التفاهم في صيغتها النهائية على المجلس الوزاري العربي للسياحة للنظر في اعتمادها .

وبشأن الإستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي قرر المجلس الوزاري العربي للسياحة تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات الداخلية والسياحة في الدول العربية لإعادة صياغة وثيقة الإستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي في ضوء ملاحظات وآراء الدول العربية وعرض الوثيقة في صيغتها المعدلة على اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والسياحة في الدول العربية للنظر في اعتمادها .

كما قرر المجلس رفع البرنامج التدريبي للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية في صيغته النهائية إلى المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لاعتماده والعمل بموجبه ، والتنسيق مع وزارات وهيئات السياحة في الدول العربية للعمل على بناء أساس مهني موحد ومتطور لمحتوى التعليم والتدريب السياحي لتنمية الكفاءات والكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية .

واعتمد المجلس الوزاري العربي للسياحة الرؤية الإستراتيجية وخطة العمل المقدمة من المنظمة العربية للسياحة لإقامة ملتقى اقتصادي عربي سياحي.