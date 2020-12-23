شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة «بلاك ووتر» تعود للواجهة.. العراق يندد بقرار «ترامب» بالعفو عن جنود أمريكيين قتلوا 14 عراقياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نددت وزارة الخارجية في العراق بقرار الرئيس الأمريكي بالعفو عن أميركيين محكومين بقتل 14 عراقيا في عام 2017م.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر اليوم الأربعاء، العفو عن جنود أمريكيين متهمين بقتل 14 مدنياً في العراق، إلى جانب شخصين بتهمة الارتباط بالتحقيق في التدخل الروسي خلال انتخابات عام 2016.

وتورط هؤلاء الجنود الأمريكيون، في ما يُعرف بـ”فضيحة” شركة الأمن الخاصّة بلاك ووتر في العراق.

وأعلن البيت الأبيض مساء أمس أنّ الرئيس المنتهية ولايته منح عفوا كاملا لنحو خمسة عشر شخصاً وخفف جزئيا أو كليا الأحكام الصادرة بحقّ خمسة آخرين.

وشملت قرارات العفو أربعة حراس أمنيين من شركة بلاك ووتر كانوا قد أدينوا بقتل عراقيين في 2007، بمن فيهم نيكولاس سلاتن الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وكان هؤلاء أدينوا بفتح النار في ساحة النسور المزدحمة في بغداد في 16 أيلول/سبتمبر 2007 في حادثة تسببت في فضيحة دولية واستياء متزايد من الوجود الأميركي. وأسفر إطلاق النار عن مقتل 14 مدنياً عراقياً على الأقل وإصابة 17 آخرين.