شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 195 ألف إصابة بأمريكا وإسبانيا 12 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 195,759 إصابة مؤكدة و 3,165 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 18,170,062 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 321,734 حالة وفاة.
فيما سجلت إسبانيا 178 وفاة و12386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 1842289 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49698 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.
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