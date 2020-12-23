شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا منذ أبريل والان نبدء بالتفاصيل
فيما بلغت حصيلة الإصابات الجديدة 39,237 حالة، ليرتفع بذلك معدل تكاثر المرض "R" إلى 1.1-1.3.
وعزت السلطات الصحية البريطانية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات إلى ظهور فصيل جديد من الفيروس أكثر عدوى يعرف باسم VUI-202012/01.
ودعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي حول المرض، المواطنين إلى الالتزام بالقيود الصحية للحد من وقوع مزيد من الإصابات.
كما أعلن إدراج محليات ساسكس وأوكسفوردشاير وسوفولك ونورفولك وكمبريد جشير وأجزاء من إسيكس غير المغطاة حالياً وويفرلي في ساري وهامبشاير - باستثناء نيو فورست ضمن الدرجة الرابعة من سلم التقييد الاجتماعي الصارم ابتداءً من يوم 26 ديسمبر القادم.
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