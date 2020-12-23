مهاوي يعيد نغمة الفوز الى القيثارة الخضراء

رياضة 2020-12-23 | 19:46 867 مشاهدة

بعد تعادلين متتاليين، استعاد فريق الشرطة نغمة الانتصار مجدداً بتغلبه على الكرخ 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، اليوم الاربعاء. واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي لحساب الاسبوع العاشر من الدوري الممتاز بكرة القدم. ويدين فريق القيثارة الخضراء في فوزه الى اللاعب علاء مهاوي بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

الفوز ارتقى بالشرطة الى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة الـ11 في المركز الرابع عشر. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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