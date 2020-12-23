خلال 24 ساعة.. 2246 إصابة جديدة بكورونا في لبنان



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 22 وفاة و2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 1333، والإصابات 163225.

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