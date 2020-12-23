مقتل قيادي بـ'داعش' في ديالى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن مقتل قيادي بتنظيم "داعش" في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، قوة من الأمن الوطني في محافظة ديالى بالاشتراك مع الفرقة الخامسة لواء ١٨ ، تتمكن من قتل احد قيادات عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت بعد نصب كمين محكم له".