حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ70 ألفا في دولة أوروبية



أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 553 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء مقارنة بـ628 حالة أمس الثلاثاء، ليتجاوز إجمالي وفيات الجائحة الـ70 ألف حالة. وأضافت الوزارة أن "الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة ارتفعت من 13318 إلى 14522". وأصبحت إيطاليا خامس دولة في العالم تتجاوز وفياتها بكورونا الـ70 ألف حالة، بإجمالي بلغ 70395 حالة، مسجلة أعلى معدل وفيات في أوروبا، كما بلغ عدد المصابين مليونا و991 ألفا حتى الآن.

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