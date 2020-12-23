اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاربعاء، عن وفاة سجين محكوم بالاعدام في سجن الناصرية المركزي.
وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نزيلاً توفي اليوم الاربعاء من سكنة محافظة كركوك بسبب تفاقم حالته الصحية لكونه مصاب بالامراض المزمنة".
وأضافت أن "المتوفي محكوم بالاعدام"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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