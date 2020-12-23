المحاكم العراقية تسجل 2280 حالة طلاق في تشرين الثاني الماضي

سجلت المحاكم العراقية 2280 حالة طلاق في شهر تشرين الثاني الماضي. وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحاكم العراقية سجلت (٢٢٨٠) حالة طلاق في شهر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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