مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية: مقتل أكثر من 100 في هجوم بإقليم بني شنقول-جومز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في هجوم مسلح نفذ اليوم الأربعاء في إقليم بني شنقول-جومز.

وذكرت المفوضية أن مسلحين أطلقوا النار على الناس في منطقة بولين في الإقليم الواقع غرب إثيوبيا واضرموا النار في منازل السكان وهم نيام.

وقال سكان المنطقة إن عشرات الأشخاص قتلوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مسلحون في المنطقة التي تقع غرب إثيوبيا، في أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.