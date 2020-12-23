الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكر وزير الخارجية البرتغالي، سانتوس سيلفا، أن "بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس، إلا عندما تكون المدينة عاصمة لكل من دولة إسرائيل ودولة فلسطين".
وأشار سيلفا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن "البرتغال ليست لديها خطط لاتباع الولايات المتحدة في هذه القضية"، مشيرا إلى أن بلاده ستفكر بهذه الخطوة، في "اليوم الذي يمكنه فيه فتح سفارتين في القدس، سفارة البرتغال في إسرائيل، وسفارة البرتغال في فلسطين".
وحول ما إذا كان يعتبر أن المكان الذي جلس فيه جزءا من إسرائيل، حيث كان في فندق "الملك داوود" في القدس، الواقع في الجزء الغربي من المدينة، قال وزير الخارجية البرتغالي: "أعتقد أنها مسألة حقيقة".
في حين أنه علق عما إذا كان يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل بالقول: "أنت تعلم أن السفارة البرتغالية في تل أبيب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البرتغالي: سننقل السفارة إلى القدس عندما تكون المدينة عاصمة لكل من الكيان الصهيوني وفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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