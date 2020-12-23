606 حقائب شتوية لباكستان ومساعدات غذائية سعودية للنيجر

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ودشن المركز المشروع الخامس ضمن برنامج (نبض السعودية) التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وأجرى الفريق الطبي حتى اليوم 7 عمليات جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 606 حقائب شتوية في مدينة بيشام بمنطقة شانقلا التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان، استفاد منها 3.636 مستفيدا، واصل توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الأمطار والسيول في جمهورية النيجر، حيث جرى أمس توزيع 86 طنا و777 كجم من السلال الغذائية في مدينة زيندر، استفاد منها 5.677 فردا، بهدف التخفيف عن المتضررين من السيول في النيجر.ودشن المركز المشروع الخامس ضمن برنامج (نبض السعودية) التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وأجرى الفريق الطبي حتى اليوم 7 عمليات جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

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