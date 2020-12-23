شكرا لقرائتكم خبر الأمن الباكستاني يقضي على 10 إرهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني أمس، أن قوات الأمن داهمت موقعا للإرهابيين في منطقة «أوران» بإقليم بلوشستان، وواجهت مقاومة من جانب إرهابيين، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين أسفر عن نجاح قوات الأمن في القضاء على الإرهابيين العشرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت قوات الأمن الباكستانية على 10 مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم بلوسشتان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني أمس، أن قوات الأمن داهمت موقعا للإرهابيين في منطقة «أوران» بإقليم بلوشستان، وواجهت مقاومة من جانب إرهابيين، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين أسفر عن نجاح قوات الأمن في القضاء على الإرهابيين العشرة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الباكستاني يقضي على 10 إرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.