السودان وإثيوبيا يرسمان الحدود لإنهاء الاشتباكات

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ونقل موقع (سودان تريبيون) عن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وزير الخارجية ديميكي مكونين، الذي يقود وفد بلاده لهذه المحادثات خلال الجلسة الافتتاحية أمس الأول، «إن عمليات الجيش السوداني لاسترداد مساحات، يضع جيش وميليشيات أديس أبابا يدهم عليها، أوقعت جرحى وقتلى وسط المدنيين».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل في الخرطوم مباحثات سودانية إثيوبية لمناقشة ترسيم الحدود بين البلدين، والتي تشهد توترا عسكريا منذ عدة أيام فاقمتها اشتباكات بين ميليشيات مدعومة من القوات الإثيوبية، والجيش السوداني.ونقل موقع (سودان تريبيون) عن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وزير الخارجية ديميكي مكونين، الذي يقود وفد بلاده لهذه المحادثات خلال الجلسة الافتتاحية أمس الأول، «إن عمليات الجيش السوداني لاسترداد مساحات، يضع جيش وميليشيات أديس أبابا يدهم عليها، أوقعت جرحى وقتلى وسط المدنيين».

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