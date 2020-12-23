شكرا لقرائتكم خبر «المشتركة» تسقط 10 قناصة حوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني مقتل 10 من قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية، بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم بين المزارع الكثيفة على خط زبيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدة مكافحة القناصة تعاملت بنجاح مع دفعة القناصة التي دفعت بها الميليشيات الحوثية أخيرا إلى قطاع الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، ونشر الإعلام العسكري فيديو يوثق مصرع القناصة العشرة للميليشيات الحوثية.

في غضون ذلك فشلت محاولات ميليشيات الحوثي في التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة في قرية المقانع وقرية الشعينة بجنوب وجنوب شرقي حيس بالحديدة، وتصدت القوات المشتركة للعناصر الحوثية المتسللة وأجبرتها على التراجع والفرار، باتجاه مواقع تمركزها جنوب وجنوب شرقي جبهة حيس، بعد معارك عنيفة أدت لمصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية.

وجددت ميليشيات الحوثي قصفها العشوائي على أحياء سكنية في مديرية «التحيتا»، كما استهدفت أحياء أخرى شمال مركز مدينة «حيس»، مما أدى لتضرر عدد من المنازل، ومغادرة بعض الأسر إلى أماكن آمنة.

إلى ذلك قالت منظمة «الهجرة الدولية» إنها سجلت نزوح مائتين وست أسر يمنية خلال أسبوع، بسبب تصاعد القتال في عدد من المحافظات، وأشارت، في تحديثها الأسبوعي، إلى حالات النزوح المستمرة، وأنها سجلت العدد الأكبر من الأسر النازحة في ثلاث محافظات، هي: تعز والحديدة ومأرب، وقالت المنظمة إن التقديرات تشير إلى نزوح أكثر من ثمانية وعشرين ألف أسرة منذ مطلع العام الحالي، موضحة أن حالات النزوح، كان سببها القتال تليه الكوارث الطبيعية، لا سيما في محافظات: مأرب والحديدة والضالع وتعز والجوف وحضرموت. وفي تقرير سابق للمنظمة، سجلت أكثر من مائة وثلاثة وأربعين ألف يمني، منذ مطلع العام الحالي، نزحوا من مناطقهم بسبب الحرب في: مأرب وتعز والحديدة.

من جهة أخرى، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور عضو مجلس النواب صالح العامري، مشروع دعم الاحتياجات التعليمية لمدارس مديريتي ثمود ورماه بمحافظة حضرموت، والذي يستهدف 8 مدارس، ويشمل المشروع الذي تنفذه شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية على أربعة معامل علوم، وثمانية معامل حاسوب، و417 كرسيا مزدوجا، و1668 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها.

وثمن مدير مديرية ثمود رئيس المجلس المحلي الشيخ نائف ناصر المنهالي دور مركز الملك سلمان في دعم الجهود التنموية في اليمن.

وفي الحديدة دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع حقائب النظافة الشخصية لـ1200 أسرة نازحة في مخيمات الجشة وال جابر في مديرية الخوخة، ضمن أنشطة مشروع المياه والإصحاح البيئي.

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