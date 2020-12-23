شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية السعودية تدشن طائرات «MH-60R» العمودية متعددة المھام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت القوات البحرية السعودية، الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المھام من نوع «MH-60R»، وذلك بحضور قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي، ومشاركة قائد القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات المختلطـة «CMF» الفريق سامويل بابارو.

وأعرب الفريق الركن الغفيلي خلال حفل التدشين، الذي جرى الأربعاء بمطار القوات الجوية البحرية في الجبيل، عن فخر القوات البحرية الملكية السعودية بانضمام الطائرات العمودية البحريـة القتالية متعددة المهام «MH-60R» تماشياً مع الأھداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية لوزارة الدفاع، التي تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد الفريق الركن الغفيلي أن ھذا النوع من الطائرات يمتلك أحدث التقنيات والمنظومات للحروب المضادة للأهداف السطحية وتحت السطحية، وتنفيذ جميع المهام مع سفن في مختلف الأحوال الجوية مما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتھديدات بالمنطقة، ولرفع جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية ولتعزيز الأمن البحري، وإحكام السيطرة البحرية للدفاع عن المصالح البحرية للمملكة. ( وام)

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