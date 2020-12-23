شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة تقدم 755 خدمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، العديد من الإنجازات خلال العام الحالي في مجال التحول الرقمي في الإمارة؛ حيث عملت الهيئة على تطوير وتفعيل منظومة الخدمات الرقمية على الموقع الإلكتروني للبوابة الرسمية في حكومة رأس الخيمة وتطبيق «mRAK» للهواتف الذكية وربطها بالهوية الرقمية لتوفير الوقت والجهد لتحسين تجربة المتعاملين عند إجراء معاملاتهم الحكومية الرقمية لتمكين المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة من الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية والذكية من أي مكان دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وقال المهندس أحمد سعيد الصياح، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية: «إن التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أسهمت في تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها لتواكب متطلبات المتعاملين من مختلف الفئات؛ حيث تعتبر الخدمات الإلكترونية الذكية والمتطورة، مفتاح سعادة المتعاملين، وذلك تماشياً مع رؤية وأهداف الإمارة الاستراتيجية».

وأضاف: «نسعى دائماً في هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتوظيف أحدث التقنيات والكوادر البشرية بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والارتقاء بتنافسية إمارة رأس الخيمة في مواكبة المتغيرات التقنية المتطورة على المستوى العالمي».

وبلغت الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية الرسمية لإمارة رأس الخيمة 755 خدمة إلكترونية وعلى التطبيق الذكي mRAK التي تشمل 108 خدمات ذكية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالإمارة (11 جهة)، ودائرة المحاكم، ودائرة البلدية، والجمارك، ودائرة التنمية الاقتصادية، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهيئة حماية البيئة والتنمية، والخدمات العامة، وبرنامج الشيخ صقر للتمييز الحكومي، وخلال فترة جائحة كورونا تمت إضافة حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية و الذكية؛ حيث بلغت نسبة زيادة عدد الخدمات المحولة ما يقارب 50 في المئة. (وام)