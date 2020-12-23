شكرا لقرائتكم خبر عن «الرحمة الخيرية» توزع كسوة الشتاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وزَّعت مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية، ضمن مبادرة «دفوة شتاء» وبالتعاون مع مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله بتوزيع كسوة الشتاء على عمال المستشفى.

وأكد عبدالله الطنيجي، الأمين العام للرحمة للأعمال الخيرية، أن ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل الخيري، جزء من ثقافة الإمارات قيادة وشعباً، حيث تعد الدولة نبراساً يحتذى به سواء على المستوى الدولي أو على مستوى الأفراد الذين يمدون يد العون لكل محتاج على أرض الوطن.

وقال إن المبادرة جاءت ضمن مبادرات مختلفة أطلقتها المؤسسة سعياً منها للتوسع في أنشطتها الخيرية بما يخدم أصحاب الدخل المتدني والمحدود بالإمارة. (وام)

كانت هذه تفاصيل خبر «الرحمة الخيرية» توزع كسوة الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.