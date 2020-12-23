شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتجاهل تعليق التحفيز وترتفع بعد تراجع البطالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الأربعاء حيث تغاضى المستثمرون عن تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات كوفيد-19 حجمها 900 مليار دولار، في حين جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أفضل من المتوقع.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.22 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة ليصل إلى 30046.73 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.16 نقطة أو 0.17 بالمئة مسجلا 3693.42 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 27.02 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 12834.94 نقطة عند الفتح.

وتراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وإن ظل مرتفعا مع تأثر عمل الشركات بإجراءات احتواء الجائحة ولزوم المستهلكين المنازل في ظل تنامي إصابات كوفيد-19.

كان تقرير منفصل أظهر تراجع إنفاق المستهلكين الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أبريل نيسان.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 803 آلاف للأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع 892 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 885 ألف في أحدث أسبوع.

ورغم تراجع طلبات إعانة البطالة عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس آذار، فإنها تظل فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009.

تكافح الولايات المتحدة موجة جديدة من تفشي كوفيد-19، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 18 مليونا والوفيات نحو 320 ألف وفاة، بحسب إحصاء أجرته رويترز من واقع البيانات الرسمية.

وجددت حكومات الولايات والحكومات المحلية فرض القيود على الشركات، مما يقوض إنفاق المستهلكين ويطلق موجة جديدة من التسريحات. (رويترز)