شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: سأتقدم بمشروع قانون لمعاقبة الأزواج المتعدين على زوجاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، أنها تدرس التقدم بمشروع قانون، بشأن تعدى الأزواج على الزوجات، للحد من انتشار ظاهرة تعرض المرأة للعنف .

وأكدت النائبة، فى تصريحات صحفية، على هامش استخراجها كارنيه عضوية البرلمان، أن العنف ضد المرأة من الظواهر السلبية التى تحتاج تضافر جميع الجهات المعنية، للقضاء عليها، مؤكدة أن مشروع القانون سينص علي عقوبات رادعة لمحاسبة الأزواج المتجاوزين في حق الزوجة.

وأشارت أمل سلامة، إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والحفاظ على حقوق المرأة على رأس أجندتها التشريعية، خاصة أنها تتعرض لظلم كبير، لافتة إلى أن محاكم الأسرة مليئة بمئات القضايا التى تشهد على تعرض المرأة لظلم كبير .

وتابعت: "أعرف حالة زوجة مطلقة قام طليقها بخطف طفلها منذ عام ونصف، ولم تستطع حتى الآن استعادته منه، رغم انه فى حضانتها "، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الدائم والمستمر للمرأة المصرية، والذى يؤكد فى جميع المواقف انحيازه الكبير لها، وهو ما يؤكد أن مصر دولة متحضرة تضع المرأة فى مكانة كبيرة.

وكشفت النائبة أمل سلامة، عن اعتزامها الترشح للجنة الإسكان، خاصة أن ملف الإسكان يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وهو ما ظهر بوضوح في الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في ملف القضاء علي العشوائيات، فبعد أن كانت أداة أعداء الوطن لتشويه صورة الدولة المصرية اصبحت تلك الأماكن مفخرة لكل المصريين، ودليل واضح علي تغيير البلاد للأفضل بفضل قائدها الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي.