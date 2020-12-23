شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، موقع ”الخليج 365” لفوزه بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة.

وأضاف سعده: "كنت اتوقع وبقوة فوز الخليج 365 بالجائزة، لامتلاكها قدرات إدارية عصرية تتمثل فى رئيس تحرير نابه هو الزميل خالد صلاح ومعاونيه، وفريق عمل في كافة التخصصات من الصحفيين المهنيين وصالة تحرير على أعلى مستوى تقني".

وأضاف طارق سعدة، أن ذلك انعكس على اتساع انتشار الصحيفة إلكترونيا داخليًا وخارجيا، متابعا: "أعود وأهنئ الخليج 365 على هذا الفوز المستحق بالجائزة ونعتبر الخليج 365 من اليوم هي رائدة الصحافة العربية الإلكترونية".

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.