شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد يهنئ الخليج 365 بعد فوزها بجائرة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن بالتهنئة بجريدة الخليج 365 بمناسبة فوزها بجائزة الصحافة الذكية من منتدى الإعلام العربي بدبي ،معتبر أن الفوز بهذه الجائزة بمثابة تكليل لمسيرة من العطاء والجهد والعرق والتطوير والابداع ،وإشارة هامة تؤكد أن الصحافة المصرية بخير

وأضاف: "كل التهنئة وخالص امنياتنا للجريدة وكل العاملين فيها بمزيد من التقدم والنجاح ومواصلة المسيرة في تقديم صحافة تليق بالوطن والمواطن".

كان الخليج 365 قد فاز بجائزة الصحافة الذكية من منتدى الاعلام العربي بدبي بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.