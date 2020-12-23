شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى تركى يكشف انتهاكات حقوق الإنسان داخل سجون أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جمعية حقوق الإنسان فى تركيا، أن نزلاء السجون التركية يعانون من قيود فرضتها سلطات بسبب تفشي وباء كورونا المستجد COVID-19.

وأصدر فرع جمعية حقوق الإنسان، فى ولاية أضنة (جنوب تركيا)، تقريرًا حول انتهاكات الحقوق فى السجون بمنطقة البحر الأبيض المتوسط التركية، وبحسب التقرير كان أكبر عدد من الشكاوى حول القيود الوبائية فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجارى.

وأشار التقرير إلى أن السجناء، خلال مقابلات مع الجمعية، اشتكوا من الازدحام فى الغرف، أثناء فترة الوباء، بحسب ما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونقل التقرير شهادة أحد السجناء، الذى قال: «بينما كان كل ثلاثة أشخاص يقيمون في غرفة قبل الوباء، يبقى الشخص الآن مع ثلاثة آخرين، نظرًا لأن بعض المدانين يضطرون إلى البقاء بمفردهم بسبب الحجر الصحى، ويتم استخدام قلة الغرف كذريعة، لذلك يجب على أحدنا أن ينام على الأرض بسبب ذلك، الأرضية خرسانية ورطبة ومتعفنة والظروف ليست صحية".

وأضاف السجين فى شهادته إلى الجمعية: «نادرًا ما يتم تزويدنا بأقنعة، يقولون لا يمكننا إعطاؤكم أقنعة مختلفة فى كل مرة تغادرون فيها الجناح، أغسلوا الأقنعة التى تستخدم لمرة واحدة، وارتدوها مرة أخرى، نحن مضطرون لغسلها واستخدامها مرة أخرى فى حالة الحاجة".

ولفت السجين إلى أنهم «يقدمون أحيانًا الصابون السائل كمواد تنظيف، لكن بصرف النظر عن ذلك، نشترى جميع مواد التنظيف داخل السجن بوسائلنا الخاصة".

ودعا فرع جمعية حقوق الإنسان فى أضنة، مؤسسات الدولة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية إلى اتخاذ إجراءات لحل المشاكل في السجون، وشددت على أن السجون يجب أن تكون مفتوحة للتفتيش الإدارى المنتظم ومراقبة المنظمات المدنية المستقلة.