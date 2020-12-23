شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة أبوشقة: قوانين حقوق المرأة وتنظيم الأسرة على رأس أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة أميرة أبوشقه عضو مجلس النواب، بالإجراءات التنظيمية التى قامت بها الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، مؤكدة بأن الإجراءات تتم فى سهولة ويسر، والحرفية التنظيمية التى أقرها المستشارمحمود فوزى ساهمت فى استخراج الكارنيهات واستلام الحقيبة البرلمانية فى لحظات.

وأضافت أبوشقة خلال إنهاء إجراءات استلام كارنيه العضوية فى ثانى يوم من أيام حفل الاستقبال الذى نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب، أن الانتخابات البرلمانية تمت بنزاهة شديدة، والنتيجة جاءت ممثلة لكل أطياف الشعب المصرى، وأن المشاركة الحزبية والسياسية كبيرة جدًا، وتنم عن التعددية الحزبية التى طالب بها المجتمع المصرى.

وتابعت أبوشقة إلى أن هذا التنوع فى كافة الاتجاهات والمشاركة غير المسبوقة للمرأة، تؤكد أننا أمام عرس ديمقراطي ومارثون انتخابى لبى طموحات الشعب المصرى، وأن القيادة السياسية لديها إصرار على بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

وتابعت "أبوشقة"، أنها ستعمل من خلال البرلمان على المشاركة فى إعداد تشريعات ومشروعات القوانين فى المجالات القانونية والاقتصادية والإدارية، وأنها ستعمل على إعدد عدد من مشروعات القوانين فى هذا الصدد، وذلك طبقا للإجراءات القانونية والدستورية واللائحية بالبرلمان.

ولفتت أبوشقه إلى أنه على راس أولوياتها القوانين الخاصة بالمرأة وتنظيم الأسرة وحقوق المرأة المشروعة وضمان مشاركة المرأة فى كافة المجالات بالدولة، خاصة أنها أصبحت ركيزة أساسية فى المجتمع، ونجحت فى كافة المجالات، التى أسندت إليها، وتؤكد يوم بعد يوم قدرتها وكفاءتها.

وأضافت بأنها ستعمل على مراجعة القوانين الاقتصادية لتطويرها بما يحقق اقتصاد قوى قادر على تخطى الصعب، وكذلك قانون الإدارة المحلية والقوانين التة تحقق الانضباط فى الشارع المصرى.