شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب "المصريين" يهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة العربية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، موقع ”الخليج 365” بعد فوزه بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، موضحًا أن الموقع وظف بجدارة جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة فى خدمة الأخبار والأحداث التى يتم نقلها.

وقال "أبو العطا"، إن ”الخليج 365” يواكب التطور التكنولوجى الذى نعيشه، ويعتمد بشكل أساسى فى أخباره على المصداقية والمهنية، مؤكدًا أنها تنقل الأحداث بشفافية ووضوح، لأنها متواجدة فى قلب الحدث بشكل مستمر.

وتمنى رئيس حزب "المصريين"، المزيد من التوفيق والسداد والنجاحات لمؤسسة ”الخليج 365” خلال الفترة القادمة.