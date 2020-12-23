شكرا لقرائتكم خبر عن أمين النواب: توقيت عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان يحدده رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أن البرلمان الجديد يشهد مشاركة كبيرة من المرأة، بواقع 148 نائبة منتخبة، لافتا إلى أن أكبر الأعضاء المنتخبين سنا هى النائبة فريدة الشوباشى، وأصغر الأعضاء سنا هما النائبين ابانوب عزت وفاطمة السيد، مضيفا أن رئيس الجمهورية لديه صلاحية تعيين 5% نصفهم على الأقل من السيدات.

وأشار المستشار محمود فوزى خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء فعاليات اليوم الثانى لاستقبال النواب، إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب القادم ستراعى الإجرءات الاحترازية، للظهور بمظهر يليق بحجم مصر ، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحضير للجلسة الافتتاحية بين الامانة العامة ورئيس الجلسة الأكبر سنا بوصفه من يدير الجلسة حتى انتخاب رئيس المجلس فى الجلسة.

واضاف فوزى، أن توقيت موعد عقد برلمان 2021 جلسته الافتتاحية يحدده رئيس الجمهورية فى قرار دعوة البرلمان للانعقاد، موضحا أنه لا يمكن للنائب مباشرة مهام العضوية إلا بعد أداء اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن هناك نائبين توفاهما الله بعد اعلان فوزهما احدهما منتخب بالقائمة والاخر منتخب فردى، حيث سيتم خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان القادم إعلان خلو مقعدهما، لافتا إلى أن النائب المنتخب بنظام القائمة سيتم تصعيد الاحتياطى له فى القائمة، وبالنسبة للفردى يجرى انتخاب تكميلى.

ولفت إلى أن تعديل لائحة البرلمان لها إجرءات منصوص عليها، مشيرا إلى تمثيل داخل اللجنة العامة للبرلمان للأحزاب التى حصلت على عشرة مقاعد فأكثر، مؤكدا أن العلاقة بين مجلسى النواب والشيوخ قائمة على الاحترام والتعاون وحددها الدستور بنصوص واضحة.