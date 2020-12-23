شكرا لقرائتكم خبر عن 90 نائبا من قائمة الصعيد تسلموا اليوم كارنيهات عضوية مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن 90 نائبا تسلموا اليوم الأربعاء، بطاقة العضوية من بين مائة نائب هم عدد نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، موضحًا أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور اليوم سوف يتسلموا بطاقة العضوية من مكتب الأمين العام، وهذا ماحدث مع أعضاء قائمة شمال القاهرة امس.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عقب انتهاء فاعليات اليوم الثانى لاستقبال النواب الجدد، أن الأمور تسير بشكل جيد فى استقبال النواب، حيث تم مراعاة الإجراءات الاحترازية، موجها الشكر للنواب على الالتزام فى اصطحاب أقل عدد من المرافقين.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب خصصت ستة أيام لاستقبال النواب المنتخبين الجدد، بواقع مائة نائب كل يوم، حيث استقبلت أمس نواب قائمة " القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، والذين يبلغ عددهم 100 نائب، حيث يقام حفل الاستقبال الذى سيتم تنظيمه لأعضاء المجلس الجدد على مدار 6 أيام.

وأكد المستشار محمود فوزى، أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعى ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها.