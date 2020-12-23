شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يلتقى رؤساء النقابات المهنية بالهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، رؤساء النقابات المهنية بقطاعات الوطنية للإعلام، لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات التى تهم العاملين بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام، حيث شرح لهم رئيس الهيئة كافة المشاكل المالية والإدارية المتراكمة والمتشعبة والجهود المبذولة لحل تلك المشكلات، ومنها الموقف المالى والإدارى، والأمور ذات الأولوية للعاملين من علاوات ومكافآت نهاية الخدمة والترقيات والرعاية الطبية.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أن الحضور تفهموا المجهودات التى تبذلها الهيئة بكافة الملفات، لافتين إلى أن حسين زين طالبهم بالاشتراك الفعلي والمساندة فى دفع الجهود المبذولة لإيجاد حلول سريعه لكافة المشكلات.

كما أكد رؤساء النقابات على تحقيق التواصل الدائم والتنسيق لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات المالية والإدارية بجميع قطاعات الوطنية للإعلام.