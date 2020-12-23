شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب رمزى: قانون الإيجارات القديمة على قائمة أولوياتى بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، إن لديه أجندة تشريعية ضخمة سوف يتقدم بها خلال جلسات مجلس النواب المقبلة، خاصة وإن هناك العديد من التشريعات التى تحتاج إلى تعديلات تشريعية، وأخرى تحتاج الى إصدارها وترجمتها إلى مبادئ الدستور، والتى لم يتم ترجمتها حتى الآن.

جاء ذلك فى تصريح للنائب عقب استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية خلال حفل الاستقبال الذي تنظمة الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.

وأضاف رمزي، أنه بصفته أستاذ قانون جنائي ، ويملك خبرات فى العمل البرلمانى فى برلمان 2012 لذلك لديه رؤية تشريعية تخدم المجتمع والدولة المصرية، معربا عن أمنياته أن يرتقى أداء البرلمان إلى طموحات الشعب المصرى.

وحول التشريعات التى سوف يتصدى لها، قال " رمزى"، ان قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة لرفع الظلم عن المالك، وذلك برفع القيمة الإيجارية، حتى تتوازن العلاقة بين الطرفين.

وقال رمزى: نحن نحتاج إلى تعديلات تشريعية قوية لقوانين عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر قوانين الإجراءات الجنائية، والأحوال الشخصية، وحماية المستهلك، خاصة وأن هذا القانون لا يعطى كافة الحقوق للمستهلك، وأيضاً القوانين المتعلقة بالاختلالات التعاقدية، والاستيلاء على الأراضى بالقوة أو من خلال الوسائل القانونية، والتى للأسف تكون عقوبتها غير رادعة، ما بين شهر إلى شهرين أو غرامة، فى حين الأمر يحتاج إلى عقاب رادع يصل للجنايات، فى ظل انتشار هذه الظاهرة وسط المجتمع.

وحول الدور الرقابى قال "رمزى": ستكون لدينا رقابة قوية على أداء الوزراء مهما كان قدرهم، فجميع الوزراء المقصرين سيكونوا محل مساءلة أمام البرلمان.