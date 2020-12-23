شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل برئاسة تيسير مطر يهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة العربية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير موقع وجريدة الخليج 365 بحصول مؤسسة الخليج 365 على جائزة الصحافة العربية 2020 فرع "الصحافة الذكية" من نادى دبى للصحافة.

وأكد النائب تيسير مطر، أن هذه الجائزة تضاف إلى رصيد الجوائز التى حصدها موقع وجريدة الخليج 365 على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الخليج 365 لها دور إعلامى تنويرى هام لدعم القضايا المصرية.

وأوضح أن مؤسسة الخليج 365 تربعت على عرش الصحافة المصرية لمصداقيتها ونشرها مادة صحفية متنوعة، فضلا عن حالة التطوير التى تتبعها المؤسسة بقيادة الكاتب الصحفى الكبير خالد صلاح.