إجراءات قاسية على المخالفين.. مجلس الوزراء يمنع التجمعات والاحتفالات في رأس السنة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه يتم الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا بكل ما يحتمله الموقف، موضحًا أن الحكومة تتجه لإصدار قرارا لتحصيل غرامات فورية من مخالفى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أنه لا تجمعات أو أى احتفالات خلال رأس السنة، وسيتم مواجهة المخالفات بحزم، مشددًا على أنه لن يكون هناك احتفالات بالفنادق أو النوادى ومراكز الشباب، والسلطات المعنية ستقوم على تنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن "التعليم عن بعد" خيار بديل حال اتخاذ قرار بتعطيل الذهاب للمدارس والجامعات، لافتًا إلى أن كل خبراء التعليم أجمعوا أن التعليم عن بعد هو خيار بديل ولا يجب أن يكون هو الأساس.

وذكر أن هناك 363 مستشفى ما بين مستشفيات عزل وحميات مجهزة لاستقبال حالات كورونا، وهو ما مكننا من مواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن معظم الحالات لا زالت بسيطة، ولكن نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعى تمثل 42 %، ولا يجب أن نتهاون فيما يخص الإجراءات الوقائية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "حتى الآن لا زال الطيران مفتوح، والوجهات التى توقفت هى الدول التى قررت غلق مجالها الجوى".