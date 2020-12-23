عدم دمج نقابتي محامين "شمال وجنوب" أسيوط لعدم اكتمال الجمعية العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
أعلنت اللجنة المشرفة على استفتاء محامين أسيوط لدمج نقابتي "شمال وجنوب"، برئاسة مجدي سخى، وكيل النقابة العامة، اليوم الأربعاء، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية وبقاء النقابتين ممثلتين لجمعيتهما العمومية.
وأوضح وكيل النقابة العامة، أن عدد الحضور بلغ 1630 من أعضاء نقابتي شمال وجنوب أسيوط.
وانطلق صباح اليوم الأربعاء، التصويت في الجمعية العمومية لنقابتي المحامين الفرعية شمال وجنوب بأسيوط، على دمج وتوحيد النقابتين.
وحددت اللجنة المشرفة على استفتاء محامين أسيوط لدمج النقابتين، مقار إبداء الرأي للجمعية العمومية، وهي مقر نقابة المحامين بأسيوط ويضم لجنة مركز أسيوط وقسم أول وثان أسيوط والفتح وأبنوب، واللجنة المجمعة تضم شمال وجنوب أسيوط، ونادي النقابة بمركز ديروط ويضم ديروط ومنفلوط والقوصية، ونادي النقابة بمركز أبو تيج ويضم أبو تيج وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم.
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