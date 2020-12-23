الرئيس الألماني لنظيره الجزائري: كورونا يضع الجميع أمام تحديات صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)
أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن وباء كورونا يضع الجميع أمام تحديات صعبة، وتتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للتغلب عليها.
وأعرب شتاينماير، في رسالة بعث بها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، عن سعادته بتماثل الرئيس تبون للشفاء، وتغلبه على الإصابة بالكورنا، مؤكدًا في هذا السياق أن هذه الجائحة تضعنا جميعًا أمام تحديات صعبة، لا بد أن تتضافر فيها جهود المجتمع الدولي للتغلب عليها.
وأكد شتاينماير وقوف ألمانيا وأوروبا بكل ثبات إلى جانب الجزائر، متمنيًا للرئيس تبون دوام الصحة والعافية.
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