مختبر "بايونتيك" يؤكد أنه قادر على توفير لقاحٍ جديد خلال 6 أسابيع في حال تحوّل "كورونا"

أعلن أحد مدراء مختبر "بايونتيك" الألماني، أوغور شاهين أن المختبر الذي طوّر مع شركة "فايزر" الأمريكية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد "خلال ستة أسابيع" في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.
وقال شاهين "نحن قادرون تقنيا على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع".
وأضاف في مؤتمر صحافي في ماينز غرب ألمانيا غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي، "في المبدأ تقنية الحمض الريبي النووي تمكننا مباشرة من تصميم لقاح يحاكي تماما التحوّل الجديد" للفيروس.
وكانت بريطانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي، إكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا على أراضيها، الأمر الذي دفع بلدانا في الاتحاد الأوروبي لتعليق السفر منها وإليها، في وقت دعت منظمة الصحة العالمية دول التكتل لتشديد إجراءاتها.
المصدر : أ.ف.ب
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