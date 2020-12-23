مقتل العشرات بهجوم مسلح في إقليم بني شنقول جومز بإثيوبيا

أفادت وكالة رويترز، بمقتل العشرات فى هجوم نفذه مسلحون، اليوم الأربعاء، في إقليم بني شنقول جومز، غربي إثيوبيا، في أحدث حلقة من العنف بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.

وقال أحد المزارعين في بلدة بولين للوكالة، إنه شاهد عشرات الجثث في حقل قرب منزله، فيما قال ساكن آخر في البلدة إن مسلحين اقتحموا المنطقة نحو

الساعة السادسة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش) وإنه أحصى 20 جثة في موقع مختلف.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في المنطقة، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن السلطات أُحيطت علما بالهجوم وتتحقق من التفاصيل المتعلقة بهويات المهاجمين.

زار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ورئيس

أركان الجيش برهانو جولا، المنطقة أمس الثلاثاء، للدعوة للسلام بعد أن شهدت المنطقة عددا من الحوادث المميتة في الأشهر الأخيرة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد قادة الإقليم والمسؤولين الفيدراليين الذين فشلوا في الحفاظ على سيادة القانون في الولاية.

كما أجرى أحمد مناقشة مع سكان مدينة متكل في الولاية، اليوم، حيث تم تحديد حلول مختلفة، بما في ذلك المصالحة، كاتجاهات لحل المشاكل في المنطقة، بحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية.