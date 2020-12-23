الصحة الروسية: لن يكون هناك مشاركين جدد في التجارب السريرية للقاح

صرحت وزارة الصحة الروسية، بأنها لن تستقبل متطوعين جدد في تجاربها السريرية للقاح "سبوتنيك - V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

كما جاء أيضاً في البيان الذي قد صدر عن الصحة الروسية:"مع الأخذ في الاعتبار تحليل البيانات المؤقتة حول السلامة والفاعلية، قررت وزارة الصحة الروسية الموافقة على الحد من عدد المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية بعد تسجيل لقاح سبوتنيك - V، الذي طوره مركز أبحاث غامالي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية." وفقاً لـ سبوتنيك.

وتابع البيان "عدد المتطوعين المشمولين في الدراسة أكثر من 31 ألف شخص... لن يتم تعيين مشاركين جدد في الدراسة".

وأوضح البيان "في الآونة الأخيرة، تم اتخاذ قرارات مماثلة لتقليص عدد المتطوعين في البحوث من قبل عدد من مطوري اللقاحات الأجانب".

وأكد البيان أن مراقبة المتطوعين الذين يشاركون في الدراسة ستستمر بالتوافق التام مع البروتوكول لمدة ستة أشهر على الأقل.

والجدير بالذكر أنه قد بدأت شركة "بيوكاد" إحدى الشركات المصنعة للقاح "سبوتنيك 5"

بتسليم اللقاح ضد فيروس كورونا للتطعيم على نطاق واسع في روسيا.

وجاء في بيان الشركة المصنعة والذي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن: "شركة -بيوكاد للتكنولوجيا الحيوية تبدأ في توريد اللقاح ضد "كوفيد-19" لمركز غامالي للتطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في الدولة".



وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك 5" ويطوره

مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة. ويعتمد اللقاح على منصة "ناقلات الفيروسات الغدية البشرية" مدروسة جيدا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.