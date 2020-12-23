نتنيياهو: نواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، بأن بلاده لن تتساهل مع محاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا، ولن تتساهل مع مساعي أعداء إسرائيل الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وفي أي مكان آخر، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقال نتنياهو: "لن نكفّ عن الطيران. ولن نكفّ عن الحفاظ على أمن إسرائيل. إن جيش الدفاع يقوم بذلك بدون هوادة، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك خلال فترة جائحة كورونا".

وتابع: "ومع أنه من المرجح جدًا أن بعض أسلحة الجو حول العالم قد قلّصت حجم أنشطتها خلال فترة الجائحة، إلا أن هذا الأمر

لا ينطبق علينا، حيث تُعتبر المهام الملقاة على عاتقنا ملحّة، كما وتزداد التحديات التي نواجهها مما يؤدي إلى توسع دائرة الأنشطة العملياتية".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية ولا تستخف بالتهديدات الموجهة إليها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن السياسة التي نتخذها واضحة، ومفادها أن كل من يحاول الاعتداء علينا سيتعرض لضربة ساحقة، وإن سلاح الجو جاهز للعمل بقوة وعلى أي مدى وأي ساحة وضد أي هدف، في حالة التعرض للخطر.