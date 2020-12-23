بغداد تستنكر قرار ترامب العفو عن أمريكيين مدانين بقتل 14 عراقيًا

صرحت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعفو عن 4 أفراد من شركة "بلاك ووتر" الأمنية رغم إدانتهم بقتل 14 عراقيا عام 2007، أمر يتجاهل كرامة الضحايا".

وأكدت الخارجية العراقية أنها ستواصل العمل مع الإدارة الأمريكية من أجل حثها على إعادة النظر في هذا القرار.

وأصدرت الخارجية العراقية بيانا أكدت فيه أنها تعتبر القرار الأمريكي "لم يأخذ بالاعتبار خطورةِ

الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون".

وقال البيان: "قرار ترامب يتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".

ولفت البيان إلى أن الخارجية العراقية ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار.

وكان ترامب، قد أصدر قرارات عفو

على 15 شخصا يوم الثلاثاء، وخفف جزئيا أو كليا الأحكام الصادرة بحقّ 5 آخرين.

وشملت قرارات العفو 4 حراس أمنيين من شركة بلاك ووتر كانوا قد أدينوا بقتل عراقيين في 2007، بمن فيهم نيكولاس سلاتن الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وكان هؤلاء أدينوا بفتح النار في ساحة النسور المزدحمة في بغداد في 16 سبتمبر 2007 في حادثة تسببت في فضيحة دولية واستياء متزايد من الوجود الأميركي، وأسفر إطلاق النار عن مقتل 14 مدنياً عراقياً على الأقل وإصابة 17 آخرين.